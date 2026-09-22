Ukradli złote łańcuszki, resztę spalili w lesie. Są w areszcie
Do kradzieży doszło 18 września po godz. 9. Jak relacjonuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, mężczyzna zainteresowany zakupem złotej biżuterii wykorzystał chwilową nieuwagę pracownicy salonu i zabrał organizer ze 133 łańcuszkami, po czym wybiegł ze sklepu. Na zewnątrz czekał na niego wspólnik. Obaj odjechali samochodem w kierunku Nowego Sącza.
Jak ustalili śledczy, później mężczyźni spotkali się z innymi osobami, które w lesie spaliły pozostałości po skradzionych przedmiotach, w tym organizer i etykiety jubilerskie.
Policjanci zatrzymali podejrzewanych w Krakowie. Podczas przeszukania mieszkania, jeden z mężczyzn wyrzucił przez okno marihuanę o wadze 4,3 grama. Usłyszał dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających.
Areszt po kradzieży biżuterii w Limanowej
Trzeci podejrzany usłyszał zarzut poplecznictwa, polegającego - według prokuratury - na zacieraniu śladów przestępstwa poprzez spalenie organizera wraz z etykietami jubilerskimi. Jeden z mężczyzn, podczas posiedzenia aresztowego, przyznał się do zarzucanego mu czynu.
Prokuratura prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w kradzież.