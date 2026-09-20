Kraków Ukradli biżuterię wartą 600 tysięcy złotych. Cztery osoby zatrzymane Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kradzież w salonie jubilerskim w Limanowej. Policja zatrzymała cztery osoby Źródło wideo: Małopolska policja Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło, w wyniku policyjnych działań w niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem.

Według śledczych starszy przeprowadził napad, młodszy stał na czatach. Policja zapowiedziała wniosek do sądu o ich tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymania po kradzieży Źródło zdjęcia: Małopolska policja

W mieszkaniu znaleziono gotówkę i narkotyki

Mężczyźni są mieszkańcami powiatu limanowskiego, a zostali zatrzymani w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także złoty łańcuch.

Ukradli biżuterię wartą 600 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: Małopolska policja

Podczas policyjnej akcji podejrzewani wyrzucali przez okna pakunki - okazało się, że to narkotyki.

Do kradzieży doszło w piątek około godziny 9 w sklepie jubilerskim mieszczącym się w jednej z galerii handlowej w Limanowej. Do lokalu wszedł mężczyzna i poprosił ekspedientkę o pokazanie mu złotego łańcuszka. Podczas przymierzania biżuterii sięgnął po tackę z innymi złotymi wyrobami, po czym wybiegł ze sklepu. Wartość skradzionej biżuterii oszacowano na blisko 600 tysięcy złotych.