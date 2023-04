Mężczyzna został wypisany ze szpitala. Gdy tylko wyszedł, jego stan się gwałtownie pogorszył. Zmarł

Do zdarzenia doszło we wtorek (4 kwietnia). 44-latek zgłosił się do SOR limanowskiego szpitala. Został wypisany, ale niedługo po wyjściu z placówki gorzej się poczuł. Jego stan gwałtownie się pogarszał. Do słabnącego mężczyzny wezwano personel szpitala, który wybiegł do 44-latka. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.