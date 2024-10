czytaj dalej

Około pół tony kokainy zabezpieczyła brazylijska policja na masowcu "Jawor", należącym do Polskiej Żeglugi Morskiej. Hipotezy władz PŻM i policji co do tego, skąd miały wziąć się paczki z nielegalną substancją, różnią się. Polskie MSZ przekazało, że trwa ustalanie "stanu faktycznego". Tymczasem narkotyki znaleziono też na innym statku, który miał płynąć do Polski.