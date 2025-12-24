Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Po domowej awanturze święta spędzi w areszcie

Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Limanowa (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Limanowej dostali zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań. Zatrzymali 56-latka, a dokumentację w sprawie przemocy domowej przekazali do sądu. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci zostali wezwani do domowej awantury 20 grudnia. Jak podają, zachodziło podejrzenie, że 56-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, a następnie do sądu. Sąd Rejonowy w Limanowej przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Postępowanie jest w toku" – podaje limanowska policja. Decyzja o aresztowaniu 56-latka została ogłoszona 23 grudnia.

Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Źródło: KPP Limanowa

Policja przypomina, że przemoc domowa jest przestępstwem. "Każda informacja o jej występowaniu traktowana jest z najwyższą powagą. Funkcjonariusze podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym oraz pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej" – czytamy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Limanowa

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
"Mieliśmy razem trenować, ale Ty się nie pojawiłeś". Poruszające pożegnanie biathlonisty
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia zakończona tragedią, nie żyje mężczyzna
Wrocław
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
METEO
Autobus miejski między rogatkami, Kraków
Autobus z pasażerami utknął między rogatkami. Kierowca ukarany mandatem
Kraków
santander-shutterstock_2283626043
Przejęcie wielkiego banku w Polsce. Co to oznacza dla klientów
BIZNES
Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. Poszkodowane 4-letnie dziecko
Zderzenie pięciu aut na autostradzie A2
Łódź
imageTitle
Kardiochirurg nowym współwłaścicielem Wisły Kraków
EUROSPORT
Thierry Breton
Były unijny komisarz z zakazem wjazdu do USA, w tle oskarżenia o cenzurę. "Forma zastraszania"
Świat
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj leci. Śledź z nami jego trasę
METEO
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Próbowali odebrać budynek po rosyjskim konsulacie. Nikt nie otworzył drzwi
Trójmiasto
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
BIZNES
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
METEO
Małżeństwo z zarzutami sutenerstwa zatrzymane (zdjęcie ilustracyjne)
"Czerpali korzyści z prostytucji". Zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn
Katowice
Do zdarzenia doszło na ulicy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich
Centymetry od wypadku. Kierowcę uchronił "dobry refleks"
Katowice
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBA
Polska
Pożar samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu
Wyjeżdżał z tunelu, gdy auto stanęło w płomieniach. Nagranie
Szczecin
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
BIZNES
Pierwszy w województwie łódzkim "powiatomat"
Dowody rejestracyjne z "powiatomatu". Ma skrócić kolejki
Łódź
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Prokuratura odmówiła Manowskiej. "Osoba nieuprawniona"
Wrocław
imageTitle
Hat-trick, pięć asyst. Liderzy Oilers wzięli sprawy w swoje ręce
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
METEO
Kierowca poruszał się z prędkością 233 km/h
Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Policjanci gasili pożar
Policjanci gasili pożar przy użyciu misek i wiader, pomagali mieszkańcy
Szczecin
Tom Rose
"Niech Bóg błogosławi Polskę". Życzenia ambasadora USA w imieniu Trumpa
Polska
Pożar hali w Pawłowie
Pożar hali z trocinami
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Nowy plan pokojowy. Zełenski ujawnił szczegóły
Świat
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
BIZNES
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Stratę oszacowano na 11 milionów. Prokuratura stawia zarzuty
Rzeszów
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Spurs. Z ławki nie wstał tylko Sochan
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica