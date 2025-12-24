Po domowej awanturze święta spędzi w areszcie

Limanowa (Małopolska) Źródło: Google Earth

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci zostali wezwani do domowej awantury 20 grudnia. Jak podają, zachodziło podejrzenie, że 56-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną.

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, a następnie do sądu. Sąd Rejonowy w Limanowej przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Postępowanie jest w toku" – podaje limanowska policja. Decyzja o aresztowaniu 56-latka została ogłoszona 23 grudnia.

Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu Źródło: KPP Limanowa

Policja przypomina, że przemoc domowa jest przestępstwem. "Każda informacja o jej występowaniu traktowana jest z najwyższą powagą. Funkcjonariusze podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym oraz pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej" – czytamy w komunikacie.

