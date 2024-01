Pożar w kopalni Janina. Trwa akcja strażaków

czytaj dalej

To, co się dzieje ze sprawą byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to jest emanacja ogromnego sporu o praworządność. To zwieńczenie w praktyce tego, do czego doprowadziły ostatnie lata - mówił w TVN24 Łukasz Chojniak z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdził, że mamy do czynienia ze "zderzeniem dwóch porządków prawnych".