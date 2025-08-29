W lusterku zobaczył dym i płomienie. Pożar autobusu na zakopiance

Jak przekazał Mateusz Lenartowicz z biura prasowego małopolskiej policji, zgłoszenie wpłynęło około godziny 22.40 w czwartek. Autokar zapalił się na zakopiance w Libertowie.
- Kierujący autokarem dostrzegł w bocznym lusterku dym oraz płomienie wydobywające się z komory silnika. Kierowca niezwłocznie zatrzymał pojazd oraz ewakuował 42 osoby podróżujące autokarem - opisał policjant.
30 strażaków gasiło pożar
Na miejsce przyjechała straż pożarna. - Na szczęście nic nikomu się nie stało, wszyscy pasażerowie opuścili bezpiecznie autobus. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu płonącego autobusu - przekazał Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej. Jak dodał, działania trwały ponad trzy godziny, w akcji brało udział 30 strażaków. Następnie pojazd przekazano policji i Inspekcji Transportu Drogowego.
- Droga w kierunku Myślenic i jeden pas w kierunku Krakowa był całkowicie zablokowany. Droga została otwarta po godzinie 2 w nocy - poinformował Lenartowicz.
Autorka/Autor: wini/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Małopolska Alarmowo