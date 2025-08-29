W lusterku zobaczył dym i płomienie. Pożar autobusu na zakopiance

Autobus spłonął na zakopiance Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał Mateusz Lenartowicz z biura prasowego małopolskiej policji, zgłoszenie wpłynęło około godziny 22.40 w czwartek. Autokar zapalił się na zakopiance w Libertowie.

- Kierujący autokarem dostrzegł w bocznym lusterku dym oraz płomienie wydobywające się z komory silnika. Kierowca niezwłocznie zatrzymał pojazd oraz ewakuował 42 osoby podróżujące autokarem - opisał policjant.

Pożar autobusu na zakopiance Źródło: Małopolska Alarmowo

30 strażaków gasiło pożar

Na miejsce przyjechała straż pożarna. - Na szczęście nic nikomu się nie stało, wszyscy pasażerowie opuścili bezpiecznie autobus. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu płonącego autobusu - przekazał Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiej straży pożarnej. Jak dodał, działania trwały ponad trzy godziny, w akcji brało udział 30 strażaków. Następnie pojazd przekazano policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

Pożar autobusu na zakopiance Źródło: Małopolska Alarmowo

- Droga w kierunku Myślenic i jeden pas w kierunku Krakowa był całkowicie zablokowany. Droga została otwarta po godzinie 2 w nocy - poinformował Lenartowicz.

Pożar autobusu na zakopiance Źródło: Małopolska Alarmowo

Pożar autobusu na zakopiance Źródło: Małopolska Alarmowo