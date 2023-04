Zaatakował tasakiem młodego rowerzystę i obciął mu dłoń. Zapadł wyrok

Zmieniał łańcuch w rowerze, stracił dłoń

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku na ulicy w Leżajsku. Policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że w wyniku napadu nieznanego sprawcy została mu odcięta lewa dłoń. Jak ustalili śledczy, zaatakowany mężczyzna sam powiadomił telefonicznie o zdarzeniu kolegę i wezwał pomoc.

Poszkodowany Maksymilian tuż przed atakiem jechał rowerem do swojego kolegi. W pewnym momencie spadł mu łańcuch, dlatego się zatrzymał. W tym samym czasie, tą samą drogą, oskarżony Marek T. jechał skuterem z pobliskiej stacji do domu.

Prokuratura: chciał nastraszyć znajomego

Marek T. został zatrzymany we wtorek około godziny 3 w nocy. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli narkotyki. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. - Oskarżony wyjaśnił, że poznał pokrzywdzonego w lokalu z automatami do gier, którego miał pilnować. Jak wyjaśnił, około miesiąc przed zdarzeniem w tym lokalu miało dojść pomiędzy nimi do nieporozumienia. Dlatego chciał nastraszyć pokrzywdzonego. Natomiast pokrzywdzony w swoich zeznaniach zaprzeczył, aby takie zdarzenie miało miejsce - informował wówczas prokurator Krzysztof Ciechanowski.