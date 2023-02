Zamknięcie Browaru Leżajsk. Nowy inwestor nie będzie mógł produkować piwa

Grupa Żywiec ogłosiła plan zamknięcia browaru w Leżajsku (woj. podkarpackie). Gmina chciałaby, by zakład w rękach innego inwestora nadal zajmował się produkcją piwa. W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy, związkowców oraz lokalnych władz. Jak informuje wójt Leżajska, negocjacje utrudnia fakt, że dotychczasowy właściciel browaru nie chce, by działalność piwowarska była w tym miejscu kontynuowana.

Wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobajko zapowiedział, że gmina jest gotowa pomóc w zmianie właściciela browaru. – Gmina przede wszystkim sprzeciwia się likwidacji browaru. Natomiast złożyliśmy propozycję koordynacji działań, które mają doprowadzić do tego, by nowy podmiot przejął w przyszłości browar. Potrzeba na to czasu. Prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami, które mogłyby zainwestować. Grupa Żywiec stawia jednak warunek, by nie można było tu produkować piwa, co dla wielu jest nie do przyjęcia – przekazał wójt.