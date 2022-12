Miejska choinka runęła na plac. Sprawę bada policja, burmistrz mówi o celowym działaniu

Miejska choinka stanęła na Placu Pułaskiego w centrum Leska 6 grudnia. Żywe, przyozdobione przez dzieci z miejscowych przedszkoli i szkół drzewko to już tradycja w miasteczku. Co roku cieszy oczy mieszkańców i przypomina o trwającym okresie świątecznym.

Tak było i w tym roku. Aż do 26 grudnia, kiedy około godziny 10 drzewko runęło na ziemię. Jak informują miejscowi urzędnicy, ktoś najprawdopodobniej celowo podciął pień choinki. - Przybyli na miejsce pracownicy Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego stwierdzili, że na wysokości montażu pnia choinki do stojaka drzewo zostało złamane. Uwagę pracowników zwrócił fakt, że na samym stojaku, jak też na pniu drzewa, widoczne były ślady trocin typowych dla cięcia piłką ręczną - zwraca uwagę Adam Snarski, burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

Dodaje, że w momencie montażu przez pracowników Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego używano piły motorowej, a wszystkie trociny zostały dokładnie posprzątane przed ułożeniem igliwia maskującego stojak. Burmistrz sprawę skomentował też w mediach społecznościowych. "Wszystko rozumiem, ale takiego aktu wandalizmu chyba nikt się nie spodziewał i to w okresie świątecznym. Do tego doprowadza nienawiść i hejt. Z tym, że tym razem mogło się to skończyć tragicznie. Widać na zdjęciach, że choinka została celowo podcięta. Dookoła leżą jeszcze troty" - opisał na Facebooku.