Twierdzi, że zaatakował go wilk. Lokalne władze apelują o "zachowanie szczególnej ostrożności"

czytaj dalej

Byli tak pijani, że co chwilę tracili równowagę i wpadali do wody. Mimo to weszli do Bałtyku na niestrzeżonej plaży w Międzyzdrojach. Zachowanie dwóch mężczyzn zauważyli ratownicy WOPR i wyciągnęli z wody nieodpowiedzialnych plażowiczów. Sytuację widać na nagraniu, które opublikowali. "Alkohol i woda to połączenie, które może zakończyć się tragedią" - przypomnieli ratownicy.