Makabryczne odkrycie w garażu. Znalazł sąsiada przygniecionego ciągnikiem

To była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - mówił w środę prezydent Andrzej Duda, komentując swoje spotkanie z mieszkańcami Lwowa i gromkie okrzyki oraz podziękowania, które od nich otrzymał. Jak mówił Duda, mimo kryzysu i wielu trosk Polacy niosą pomoc Ukraińcom. - Nasi sąsiedzi Ukraińcy to widzą i wiedzą to - podkreślił. Nawiązał również do wizyty na Cmentarzu Orląt Lwowskich, nazywając ją symboliczną. - Na tym cmentarzu pogrzebani są obrońcy Rzeczypospolitej, obrońcy Lwowa przed sowiecką agresją - przypominał.