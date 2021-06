Lecieli do rannego mężczyzny, po drodze pomogli turystce

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lecieli do mężczyzny, który rozciął nogę. Po drodze pomogli też turystce, która zasłabła. Oboje przetransportowali do Zakopanego.

Lecieli do turysty

- Zgłoszenie wpłynęło około godziny 15. Pomocy potrzebowała kobieta. Ratownicy przetransportowali turystkę do Zakopanego. Ratownicy udali się na pomoc kobiecie, będąc w drodze do innego turysty. Mężczyzna doznał rany ciętej nogi na Przełęczy Zawrat i on także został przetransportowany do Zakopanego, a stamtąd udał się samodzielnie do szpitala - przekazał dyżurny.