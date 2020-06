Rzeka przerwała wał. "Woda przyszła nagle, do sufitu brakowało może 15 centymetrów"

To skutek nawałnic, które przeszły nad Małopolską w nocy z soboty na niedzielę. - Na terenie powiatu od wczoraj doszło do licznych podtopień. Było to związane z wystąpieniem z koryta rzeki Stradomka. Doszło do przerwania wałów, w wyniku czego wiele posesji i budynków uległo zalaniu – mówi Grzegorz Gac z bocheńskiej straży pożarnej

Również okoliczni mieszkańcy dokładają starań, by pozbyć się skutków nawałnicy. Jak mówi Aleksander Paszkot, mieszkaniec Łapanowa, woda przyszła nagle i wielu przedmiotów nie udało się uratować. - Brakowało może 15 centymetrów do sufitu. Nagle to przyszło, nie zdążyliśmy powyciągać tego, co trzeba było. To była chwila. Zanim żeśmy się zebrali, to przyszła woda i koniec. Wszędzie już praktycznie zeszła, a my musimy przekopywać wał, żeby spuścić wodę – tłumaczy mężczyzna.