Leżajsk: kierujący skuterem obciął rowerzyście dłoń. Policja zatrzymała podejrzewanego 43-latka z tasakiem

21-latek zakładał łańcuch w swoim rowerze, gdy podjechał do niego mężczyzna na skuterze i obciął rowerzyście dłoń tasakiem – podała rzeszowska prokuratura. 43-latek został zatrzymany we wtorek, prawdopodobnie w środę usłyszy zarzuty.

Do makabrycznego zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w Leżajsku (Podkarpacie). Jak ustaliła prokuratura, "do 21-letniego rowerzysty, który próbował założyć łańcuch w swoim rowerze, na skuterze podjechał 43-letni mężczyzna". To on - według śledczych - obciął 21-latkowi lewą dłoń, po czym oddalił się w nieznanym kierunku.