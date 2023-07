Usłyszeli skamlenie, znaleźli psa przywiązanego do drzewa. Teraz szukają właściciela

czytaj dalej

- Ludzie, to jest skandal, właściwie przyszliśmy tutaj na normalne spotkanie, a to wszystko jest tu otoczone policją. Nie chcą odpowiedzieć na żadne pytanie, które tutaj dostali, mamią, krzyczą i oszukują - mówił Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, z okna resortu rolnictwa. Lider ugrupowania domaga się ujawnienia listy firm zajmujących się handlem zbożem z Ukrainy. - To spotkanie trwało kilka godzin, zaczęło się od bestialskiego napadu Janusza Kowalskiego, na nas, na różnych naszych działaczy - mówił po wyjściu z ministerstwa. Do wydarzeń odniósł się też szef resortu, Robert Telus.