Wypił i wsiadł za kółko, wydmuchał cztery promile. "Spieszył się do pracy"

Blisko cztery promile alkoholu miał w organizmie 33-letni kierowca zatrzymany przez policjantów z grupy Speed w Kunowie (woj. świętokrzyskie). Jak przekazali mundurowi, nie był to pierwszy raz, kiedy 33-latek wsiadł za kółko po alkoholu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Funkcjonariusze z grupy Speed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali we wtorek (30 maja) rano do kontroli drogowej w miejscowości Kunów w powiecie ostrowieckim osobowego volkswagena. Siedzący za kierownicą niemieckiego auta 33-latek raczej nie wziął sobie do serca tego, co wydarzyło się w niedzielę, zaledwie 6 kilometrów od miejsca dzisiejszej kontroli. W miejscowości Boksycka 38-letni kierowca mercedesa, jadąc pod wpływem alkoholu i narkotyków, spowodował wypadek, w którym zginęło pięć osób.