"Zakopianka to mordercza wyliczanka". Mieszkańcy Krzyszkowic walczą o bezpieczne przejście dla pieszych

Mieszkańcy małopolskich Krzyszkowic domagają się, by na przebiegającym przez ich miejscowość odcinku zakopianki zbudowano kładkę lub zainstalowano sygnalizację świetlną. W sobotę około 200 osób protestowało w tej sprawie. Mieszkańcy spowalniali ruch samochodowy, przechodząc przez pasy.

Jak uspokajała policja, mimo protestu samochody poruszały się dość płynnie. - Jeśli tworzy się korek, to kierujemy kierowców na objazdy – mówił podczas protestu rzecznik prasowy myślenickiej policji Dawid Wietrzyk. Akcja zakończyła się zgodnie z zapowiedziami organizatorów protestu około godziny 11.

"Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo", "Zakopianka to mordercza wyliczanka", "Nie zejdziemy bez tunelu" – skandowali mieszkańcy, którzy co jakiś czas przechodzili przez przejście, czym blokowali przejazd samochodów. Na transparentach manifestujących znalazły się napisy takie jak m.in.: "Wciąż prosimy, wciąż czekamy, nadal życie narażamy", "Czy przechodzisz, czy kierujesz, zawsze życie ryzykujesz".

Wzmożony ruch

- To przejście dla pieszych jest jednym z najniebezpieczniejszych w rejonie i jednym z ostatnich tego typu - w sąsiednich miejscowościach są kładki dla pieszych – powiedział rzecznik prasowy myślenickiej policji. W ostatnich trzech latach na przejściu tym doszło do kilkunastu kolizji i kilku wypadków - w tym do jednego śmiertelnego.