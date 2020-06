"Nigdy nas nie zalewało, a tu nagle jakby się wylała beczka wody. Musieliśmy ratować, co się dało"

Jeden ze świadków nawałnicy relacjonuje, że na początku pogoda była "w miarę duszna", a następnie zaczął padać mocny deszcz. - Wróciliśmy do domu, rozpaliliśmy grilla. Nagle zaczęło bić coraz mocniej i mocniej. Tak, jakby beczka wody na metr kwadratowy. U mnie w domu nie było tak źle, ale też ratowaliśmy sytuację. W sumie to pierwszy raz od dwudziestu lat. Nigdy nas nie zalewało, a tu musieliśmy normalnie palisadkę robić, boby się dostała woda do domu. Kwestia kilku godzin i stało się, co się stało – stwierdza mężczyzna.