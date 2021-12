To on miał kierować autem, w którym zginęła Angelika. Zarzuty i areszt po ponad trzech latach śledztwa

czytaj dalej

Poseł Łukasz Mejza zawiesił działalność polityczną, do 31 grudnia będzie przebywał na bezpłatnym urlopie, ale wiceministrem sportu i turystyki pozostaje. O tej sprawie dyskutowali goście "Kawy na ławę". Bolesław Piecha z PiS mówił, że "pod względem etycznym" wiceminister sportu powinien podać się do dymisji. Zdaniem wiceprzewodniczącego PO Cezarego Tomczyka "ta sprawa to nie jest kwestia etycznego i moralnego podejścia do życia". Według wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL "dzisiaj Mejza jest osobą, która szantażuje PiS".