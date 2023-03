Zabójca właściciela kantoru od 14 lat pozostaje nieuchwytny

Według ustaleń śledczych przestępca już w czwartek kręcił się koło domu ofiary. W piątek po południu podającego się za urzędnika mężczyznę do domu wpuściła żona właściciela kantoru. Napastnik sterroryzował kobietę przedmiotem przypominającym pistolet. Zażądał pieniędzy i kosztowności. Kobieta spełniła żądania przestępcy. Potem bandyta skrępował ofiarę. W domu zastał go mąż kobiety, który przyszedł po kilkudziesięciu minutach. Sprawca zaatakował go i ranił ostrym narzędziem w szyję. Uciekł z torbą, w której była gotówka. Zabrał też pistolet należący do biznesmena (S. posiadał legalnie broń po napadzie, do którego doszło w 2000 roku).