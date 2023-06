Zabójstwo właściciela kantoru sprzed lat. Śledczy mają nowe tropy

Śledczy wrócili do sprawy rozboju na właścicielu kantoru, do którego doszło 16 grudnia 2000 roku na ulicy Lenarta w Krośnie. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że do idącego chodnikiem 68-latka podeszło dwóch częściowo zamaskowanych sprawców. Zaatakowali mężczyznę uderzając go metalową rurką i kopiąc po całym ciele. Napastnicy ukradli należącą do ofiary saszetkę z pieniędzmi, po czym oddalili się w kierunku obiektów sportowych przy ulicy Bursaki.