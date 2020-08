Protestowali przeciwko wycince drzew. Auto miało potrącić aktywistę, doszło do szarpaniny

- Chodzimy po tutejszych lasach i z przerażeniem obserwujemy, jak cięcia wkraczają w najcenniejsze, najlepiej zachowane fragmenty Puszczy Karpackiej. Jak tak dalej pójdzie, to za kilka lat nie będzie już po co powoływać rezerwatów. Piękny, dziki las zostanie przeorany przez ciężki sprzęt i podporządkowany produkcji drewna. Wtedy będzie już za późno na ochronę – mówiła "Gazecie Wyborczej" Aleksandra Kamińska, jedna z protestujących.

Zaczęło się od protestu w hamakach

Od zeszłego wtorku na terenie Nadleśnictwa Stuposiany trwał protest hamakowy. Około 30 osób rozwiesiło hamaki między drzewami oznaczonymi do wycinki oraz w poprzek dróg wykorzystywanych przez maszyny leśne. W ten sposób aktywiści sprzeciwiali się wycince drzew w projektowanym rezerwacie przyrody "Las Bukowy pod Obnogą".

W piątek aktywiści wstrzymywali pracę w Nadleśnictwie Stuposiany. Przed godz. 7 rano około dwudziestu osób przypięło się metalowymi rurami do barierek, odcinając główne wejście do budynku nadleśnictwa.

Blokowali bramę

Jak informują leśnicy, manifestacja zapowiedziana na godziny od godz. 9 do 15 odbywała się w pokojowej atmosferze.

"Protestujący zgromadzili się pod budynkiem RDLP w Krośnie już przed godziną 7:00, przykuli się na schodach Dyrekcji i rozwiesili swoje transparenty, nie uniemożliwiali jednak pracownikom Lasów wejścia do biura. Do godziny 15:00 postulowali swoje żądania wobec leśników" - czytamy w oświadczeniu RDLP

W ciągu dnia doszło do spotkania delegacji ekologów z leśnikami. "Nie uzyskawszy deklaracji natychmiastowego spełnienia przedstawionych żądań, ekoaktywiści zablokowali następnie wyjazd z wewnętrznego parkingu Dyrekcji, uniemożliwiając jej pracownikom opuszczenie miejsca zatrudnienia. Leśnicy, pozbawieni możliwości udania się swoimi samochodami do miejsc zamieszkania, w przeważającej liczbie bardzo odległych od biura, biernie oczekiwali na zaniechanie protestu ze strony IDK" - napisał Tomasz Kogut z RDLP w Krośnie.

Auto kontra aktywiści

Około godziny 15.30 przed bramą budynku doszło do szarpaniny. "Pokojowy protest został zamieniony przez dwie agresywne osoby, które zaatakowały protestujących w bardzo nieprzyjemną sytuację" - napisała we wtorek Inicjatywa Dzikie Karpaty.

Po tym zdarzeniu pod bramą zrobiło się gorąco. - Pomiędzy mężczyznami a protestującymi doszło do utarczki słownej i przepychanki, podczas której naruszono nietykalność cielesną. Doszło też do umyślnego uszkodzenia sprzętu elektronicznego – jeden z mężczyzn wyrwał kamerę manifestującej osobie i odrzucił ją - wyjaśnia Paweł Buczyński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

- Nie masz prawa robić mi zdjęć! - krzyczy mężczyzna do jednej z aktywistek.

Na jej odpowiedź, że ma takie prawo, odpowiada: - Tak? Masz? To się jeszcze okaże! - po czym wyrywa jej kamerę z ręki i ciska nią o ziemię.

Policja zabezpieczyła monitoring

Po przyjeździe policji, jak twierdzi Buczyński, sytuacja się uspokoiła. Jak mówi, interweniujący na miejscu policjanci wezwali protestujących do zejścia z jezdni. - Funkcjonariusze nie musieli wykorzystywać środków przymusu bezpośredniego. Podczas interwencji nikt nie odniósł obrażeń, nikogo też nie zatrzymaliśmy – mówi Buczyński.

Policja teraz zajmuje się szeregiem naruszeń prawa, do jakich miało dojść na miejscu: zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, naruszeniem nietykalności cielesnej, uszkodzeniem sprzętu.

Aktywista, który miał zostać potrącony przez auto, trafił do szpitala. - Mężczyzna uskarżał się na dolegliwości, wobec czego wezwano karetkę i zabrano go do szpitala – tłumaczy rzecznik krośnieńskiej policji. Jak się okazało, urazy, jakich doznał, nie zagrażają jego zdrowiu ani życiu. Obrażenia, które ma powodują rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, dlatego zdarzenie zostało zarejestrowane jako kolizja.