Próbował obudzić śpiącego pasażera, ten ciężko ranił go nożem i uciekł. Zatrzymali podejrzanego

W środę około godz. 19.40, policjanci zostali zaalarmowani o ataku agresywnego mężczyzny na kierowcę kursowego busa. Do zdarzenia doszło na krośnieńskim dworcu autobusowym.

Chwilę po zakończeniu kursu relacji Kraków – Krosno, kierowca zauważył, że we wnętrzu pojazdu znajduje się śpiący pasażer. Podczas próby obudzenia go, podróżny nagle zaatakował kierowcę, zadając mu kilka ciosów ostrym narzędziem, po czym uciekł. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala.