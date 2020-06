Był nietrzeźwy, wiózł syna quadem. Czterolatek został ranny

Był nietrzeźwy

Na miejsce przyjechała policja i pogotowie, czterolatek z obrażeniami nogi i łuku brwiowego został zabrany do szpitala. - Kierujący tłumaczył, że to syn w trakcie jazdy przekręcił manetkę gazu – mówi Gleń.

- Apelujemy o rozsądek. Co roku dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci. Zbliża się sezon wakacyjny - zadbajmy o to, aby był on bezpieczny – apeluje rzecznik małopolskiej policji.