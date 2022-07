Zostali wzięci za włamywaczy, noc spędzili w areszcie. To była pomyłka, policja "bada prawidłowość interwencji"

Policjanci zatrzymali mieszkających w Krakowie obcokrajowców. Mieli im pokazywać broń, uderzać pałkami, a w końcu zamknęli na noc w policyjnym areszcie. Wszystko dlatego, że mieszkańcy jednego z osiedli na Ruczaju uznali mężczyzn przeprowadzających się do nowego mieszkania za włamywaczy. Policja przyznała już, że doszło do pomyłki, a w sprawie trwają "czynności mające na celu zbadanie prawidłowości" interwencji.

W niedzielę, 3 lipca, pochodzący z Bangladeszu Iqbal, Jahid i Talha przeprowadzali się ze Skawiny do wynajętego mieszkania na krakowskim Ruczaju. Spędzili większość dnia na przewożeniu swojego dobytku, jeżdżąc tam i z powrotem i przenosząc rzeczy do nowego lokum. W pewnym momencie, jak relacjonują, kilku mężczyzn podbiegło do nich, celując w ich kierunku pistoletami. Myśleli, że napotkali złodziei. W rzeczywistości byli to nieumundurowani policjanci.