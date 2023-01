Chodzą po trawie zamiast schodami, bo od lat porasta je mech i otacza taśma. "Polskie Machu Picchu"

Nazywają je "polskim Machu Picchu", bo jak dawne miasto Inków są obrazem dziko porośniętej ruiny. Zdewastowane schody na osiedlu Szkolnym w krakowskiej Nowej Hucie od lat odgrodzone są taśmą, a o planach remontu jak na razie nie słychać. "To kunszt starożytnej inżynierii" - żartują mieszkańcy. Do śmiechu nie jest jednak osobom starszym i niepełnosprawnym, dla których zepsute stopnie są poważną przeszkodą.

"Polskie Machu Picchu", "kunszt starożytnej inżynierii", "atrakcja, której potrzebujemy, ale na którą nie zasługujemy"

Wygląd porośniętych zielenią schodów przypomina mieszkańcom ruiny słynnego peruwiańskiego miasta Machu Picchu. Trudno się dziwić, bo "ruina" to słowo, które przewija się w naszych rozmowach z mieszkańcami Nowej Huty kilkukrotnie. W internetowych mapach miejsce zostało określone żartobliwie jako atrakcja turystyczna. Odwiedzający "Nowu Hutu - polskie Machu Picchu" chwalą konstrukcję za niepowtarzalny klimat, pokaz "kunsztu starożytnej inżynierii" i za możliwość darmowego zwiedzania w rodzinnym gronie. "Zielony beton to atrakcja, której potrzebujemy, ale na którą nie zasługujemy" - pisze pan Michał. Minusy? "Nie sprzedają magnesów na lodówkę ani innych pamiątek" - skarży się pani Agnieszka.

Sprawa jest jednak dużo bardziej poważna niż mogłoby się wydawać. - Pracuję przy tych schodach już od siedmiu lat i nie pamiętam, by kiedykolwiek były one otwarte. Kiedyś były jednak w lepszym stanie, choć i tak otaczała je taśma - mówi nam pan Radosław. - Około pięciu lat temu w tym miejscu naprawiana była jakaś awaria, na schody wjechał wtedy ciężki sprzęt. Koparki zniszczyły te stopnie do reszty - dodaje.

Do tej pory schodów nie naprawiano. Co jakiś czas młodzież dla zabawy zrywa taśmę, która niedługo później znów pojawia się na swoim miejscu.

Kłopot dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

- Mając na uwadze to, jakie jest przeznaczenie budynków wokół, miasto jest w obowiązku naprawić schody. Trzeba je dostosować do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi. To zresztą kłopot dla wszystkich, bo widać wyraźnie, że po obu stronach schodów ziemia jest wydeptana. Mieszkańcy siłą rzeczy korzystają z zieleńca jak z traktu - mówi nam Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz, nowohucka aktywistka, inicjatorka kampanii społecznej "W offline potrzebujemy chodników". Społeczniczka zaznacza, że schody powinny być nie tylko naprawione, ale też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.