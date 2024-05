Zeszyty należące najprawdopodobniej do pisarki Magdaleny Samozwaniec z domu Kossak znaleziono podczas remontu w stropie klatki schodowej Kossakówki - willi tej rodziny w centrum Krakowa. Choć konserwatorzy chcieliby umieścić ręczne zapiski literatki na wystawie, nie zgadza się na to spadkobierca artystki.

W stropie klatki schodowej Kossakówki - historycznym domu rodziny Kossaków w ścisłym centrum Krakowa - przeprowadzający remont pracownicy znaleźli zeszyty szkolne, należące najprawdopodobniej do pisarki Magdaleny Samozwaniec (1894–1972). Jak poinformowało biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), zeszyty były ukryte za deskami w stropie i są w dobrym stanie. "Tego nikt się nie spodziewał" - piszą przedstawiciele SKOZK.

Pamiątki po Magdalenie Samozwaniec w Kossakówce

Na to, że zapisane ręcznie papiery należały do młodej wówczas Magdaleny Kossak, późniejszej autorki m.in. utworów satyrycznych jak "Na ustach grzechu. Powieść z życia wyższych sfer towarzyskich" czy "Wielki szlem", świadczą podpisy na zeszytach: "Magdalena" i "M. Kossak".

"Część z nich to ćwiczenia z kaligrafii niemieckiej, część to notatki z chemii, historii oraz inne zapiski" - czytamy na stronie SKOZK. Najprawdopodobniej zeszyty pochodzą ze "średniego etapu edukacji podstawowej, na co wskazują zarówno przedmioty, jak i zadania zapisane w zeszytach".