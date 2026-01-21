Zderzenie tramwajów, są poszkodowani

Kraków Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w środę około godziny 8.30 na torowisku wzdłuż ulicy Prądnickiej przy parku Kleparskim w Krakowie.

Pięć osób poszkodowanych. "Ogólne stłuczenia"

- Zderzyły się tam dwa tramwaje. Jeden skład najechał na drugi, który stał w rejonie przystanku - powiedział tvn24.pl starszy aspirant Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy krakowskiej straży pożarnej.

Zderzenie tramwajów na ulicy Prądnickiej w Krakowie Źródło: Karolina/Platforma Komunikacyjna Krakowa

W wyniku zderzenia lekkich obrażeń doznało pięć osób. - Poszkodowani zostali przewiezieni na szpitalne oddziały ratunkowe. Mają ogólne stłuczenia - przekazał rzecznik.

Jak podało krakowskie MPK, do wypadku doszło na torze w kierunku Dworca Towarowego.

"Linie 3, 5, 18, 50, 75 zawracają na pętli Dworzec Towarowy. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na odcinku Dworzec Główny Zachód (ul. Pawia) - Krowodrza Górka, na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa utrzymano komunikację tramwajową" - czytamy w komunikacie miejskiego przewoźnika.

