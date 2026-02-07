Zderzenie karetki z samochodem. Jedna osoba w szpitalu

Zderzenie karetki i samochodu osobowego w Krakowie Źródło: TVN24

Samochody zderzyły się w sobotę rano na skrzyżowaniu ulic Nowohuckiej i Saskiej. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze TVN24, jedna osoba trafiła do szpitala. Według tych ustaleń w karetce nie było pacjenta.

Kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej pracuje dla firmy świadczącej przewozy na aplikację.

Na miejscu działania prowadzili ratownicy, policja i straż pożarna. W okolicy skrzyżowania panują utrudnienia.

Zderzenie karetki i samochodu osobowego w Krakowie Źródło: Ratownik 112 - Małopolski Portal Informacyjny / Facebook

Opracowała Anna Winiarska/tok