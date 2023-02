Groził znajomemu, pobił go i zranił nożem. Został zatrzymany

Aresztowany napastnik

Godzinę później policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań w Podgórzu, gdzie, jak podejrzewali, przebywał sprawca pobicia. Zatrzymano 59-latka, badanie trzeźwości wykazało u niego 1,4 promila alkoholu we krwi.

"Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności m.in. przesłuchali 59-latka, który przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna tłumaczył, że źródłem nieporozumień, które doprowadziły do konfliktu pomiędzy nim a 64-latkiem były kwestie osobiste. Mężczyzna odpowie za groźby karalne oraz uszkodzenie ciała" – podaje policja. 59-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za groźby karalne grozi do dwóch lat więzienia, a za uszkodzenie ciała do pięciu lat.