Pilsner upadł na rynku w Krakowie i został uśpiony. Dorożkarz odpowie za znęcanie się nad koniem

Śledztwo przedłużone

Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do trzech lat więzienia, a za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem - do pięciu lat pozbawienia wolności. Rzecznik prokuratury podkreślił, że śledztwo w sprawie trwa, zostało przedłużone do 31 lipca.

Śmierć Pilsnera

W sprawie zawiadomienie do prokuratury złożyli obrońcy zwierząt, którzy zwracali uwagę m. in. na to, że zwierzę było zaprzęgane do dorożki, mimo że cierpiało na mięśniochwat i że po upadku nie udzielono mu od razu pomocy weterynaryjnej.