Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 21. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o interwencji strażaków na krakowskim Rynku. Nasz czytelnik wysłał też film, na którym widać strażaków na wysięgniku na tle Bazyliki Mariackiej.

Zapaliła się sadza lub olej

- Doszło do pożaru okapu w pubie. Prawdopodobnie powodem była sadza lub tłuszcz. W środku były 23 osoby, ale ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem straży. Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. Po demontażu filtrów na dachu podano prąd wody. Sytuacja jest już opanowana. Obecnie strażacy kontrolują miejsce zdarzenia - przekazywał wieczorem mł. bryg. Paweł Karpowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiej PSP w Krakowie.

W środę rano poinformował, że nikomu nic się nie stało i pożar udało się ugasić.