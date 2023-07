Dwa tygodnie po otwarciu jeden z basenów na Zakrzówku został zamknięty

Jeden z nowych basenów w parku Zakrzówek w Krakowie został tymczasowo zamknięty. Jak podają lokalne media, z powodu zbyt dużej liczby osób wchodzących naraz na pomosty i korzystających z kąpielisk doszło do poluzowania śrub, w związku z czym konieczne są naprawy. Urzędnicy tłumaczą jednak, że to rutynowa procedura. - Od teraz w każdy poniedziałek baseny będą na jeden dzień zamykane, by sprawdzić stan techniczny kąpielisk - wyjaśnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.