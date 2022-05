Zagłodziła co najmniej osiem psów i kotów. Założycielka fundacji pomagającej zwierzętom usłyszała wyrok

Sprawa toczyła się w sądach od 2015 roku. Prokuratura zarzuciła Annie K. między innymi zagłodzenie co najmniej ośmiu psów i kotów. Łącznie postawiono jej dwanaście zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami, a także oszustw finansowych. Jako założycielka fundacji mającej się zajmować pomocą zwierzętom, Anna K. wyłudziła od osoby prywatnej 38 tysięcy złotych, a od Urzędu Gminy w Mogilanach kolejne 15 tysięcy. Decyzją sądu kobieta musi te pieniądze zwrócić wraz z odsetkami.

Wyrok przyjęty "z ogromnym uczuciem ulgi"

- Część zwierząt była chora, większość brodziła we własnych odchodach, skutkiem czego miała poodparzane poduszki w łapach. Koty były zamknięte w transporterach, kilka z nich już nie żyło, a jeden umierał właśnie na oczach inspektorów - dodaje.

"Obarcza winą wszystkich poza sobą"

- Bulwersujące jest to, że kobieta ta, z racji piastowania stanowiska prezesa w swojej fundacji, mającej z założenia opiekować się i ratować zwierzęta, robiła coś zupełnie odwrotnego, nie widząc niczego złego w swym postępowaniu, a wręcz zrzucając winę na inspektorów, jakoby to oni w przeciągu godziny podrzucili do jej mieszkania martwe i chore zwierzęta. Kuriozalny jest fakt, że mimo upływu lat, ta kobieta nie czuje się winna, obarczając winą wszystkich poza sobą - ocenia Joanna Repel. Inspektorka TOZ przyznaje, że organizacja proponowała w tej sprawie karę bezwzględnego więzienia.