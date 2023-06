Piją, puszczają muzykę i skaczą ze skał. Setki mandatów na nowo otwartym Zakrzówku

Blisko pół tysiąca mandatów wystawili od 1 czerwca strażnicy miejscy w nowo otwartym parku Zakrzówek w Krakowie. Choć kąpielisko w zalewie funkcjonuje dopiero od kilku dni, na teren dawnego kamieniołomu można wchodzić dłużej. Atrakcja przyciąga tłumy, ale niektórzy łamią regulamin, pijąc alkohol, puszczając z głośników muzykę, a nawet skacząc do wody ze skał. Mundurowi mają pełne ręce roboty.

Od 1 czerwca, kiedy Park Zakrzówek został udostępniony mieszkańcom, strażnicy miejscy odnotowali łącznie 693 wykroczenia, z których 499 zakończyło się nałożeniem mandatu. To kary między innymi za picie alkoholu czy używanie głośników i złe parkowanie. Ale też za wchodzenie na niebezpieczne skały, z których niektórzy - mimo zakazu - skaczą do wody.

Nie jest to zresztą nowy problem - z powodu nieodpowiedzialnych zachowań osób odwiedzających Zakrzówek nieraz dochodzi do tragedii. Ostatni wypadek wydarzył się w tym zalewie 5 czerwca. Zginął wtedy mężczyzna, który skoczył do wody z klifu, z wysokości około 15 metrów. Nawet jednak gdy cały park był jeszcze placem budowy dochodziło tam do wielu podobnych zdarzeń.

Zakrzówek. Mandaty za nieprawidłowe parkowanie, picie alkoholu i głośną muzykę

Najwięcej interwencji dotyczyło dotąd zwykłych wykroczeń drogowych, w tym zakazu zatrzymywania się i zakazu ruchu - złamanie tych przepisów odnotowano 291 razy. Ale aż 222 wykroczenia były związane z nieprzestrzeganiem regulaminu parku. Korzystający z niego między innymi przekraczali barierki zabezpieczające.

Mimo że mundurowi mają świadomość, że niektórzy wchodzą w bardziej niebezpieczne miejsca i skaczą do wody, sami strażnicy nie podejmują interwencji w tych najbardziej ryzykownych miejscach.

- Strażnik miejski nie wchodzi na półki skalne, żeby biegać za osobami, które znalazły się tam wbrew zasadom regulaminu. Chodzi z jednej strony o bezpieczeństwo funkcjonariusza, z drugiej o bezpieczeństwo osób, które już tam weszły - powiedział Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. - Zdarzają się interwencje na Zakrzówku, zwłaszcza wieczorami, podczas których osoby, które wiedzą, że łamią regulamin, próbują się chować w zaroślach. Powodowanie nerwowych sytuacji, w których taka osoba będzie próbowała uciec, może doprowadzić do tragedii - dodał.

Zakrzówek otwarty, czynne baseny

Zakrzówek jest tłumnie odwiedzany od początku miesiąca, kiedy teren ten po kilku latach prac został udostępniony mieszkańcom. W czwartek odbyło się oficjalnie otwarcie parku wraz ze strzeżonym kąpieliskiem.

Park Zakrzówek to wyjątkowy w skali Polski projekt, w ramach którego na terenie zalewu po dawnym kamieniołomie utworzono ścieżki do spacerowania i pięć basenów o głębokości od 40 centymetrów do dwóch metrów. Wodę otaczają wysokie klify.

Od czwartku (22 czerwca) bezpieczeństwa na ukończonym kąpielisku strzegą ratownicy wodni. - Park jest otwarty całą dobę, natomiast same pomosty będą zamykane w godzinach nocnych, czyli od godziny 22, by nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych sytuacji czy imprez (...). Kąpanie się w całym zbiorniku jest dopuszczone na całym obszarze na własną odpowiedzialność, natomiast na samych basenach między godziną 10 a 18 możemy być spokojni, że jeśli my lub nasze dzieci (...) przyjdą się kąpać w basenach, to będą pod opieką ratowników - wyjaśnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ratownicy obecni będą na Zakrzówku do 3 czerwca.

W planach jest jeszcze otwarcie plaży dla psów, która zostanie udostępniona po zakończeniu prac na większej części akwenu. Urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej podkreślają, że w chwili obecnej ostatnie prace toczą się jeszcze przy dużym zbiorniku przy Centrum Sportów Wodnych, które stanie się bazą dla nurków oraz profesjonalistów.

Zakrzówek powstał w 1990 roku po zalaniu starego kamieniołomu wapienia i od lat był miejscem zarówno letniego wypoczynku, jak i całorocznych aktywności mieszkańców. Od drugiej połowy 2019 r. pozostawał placem budowy.

