Oszuści wyciągnęli od zakonnika hasła do kont, z banku znikł prawie milion złotych. Zatrzymano dwie osoby

Do jednego z krakowskich zakonów zadzwonił "policjant" i namówił rozmówcę, by ten podał mu hasła i loginy do bankowych kont zgromadzenia. Jak tłumaczył - po to, by chronić pieniądze przed złodziejami. Zanim o sprawie dowiedziała się prawdziwa policja, z kont zakonu wyparowało 915 tysięcy złotych. W związku z tą sprawą zatrzymano kolejne dwie osoby.