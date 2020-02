Koniec przesłuchań kobiet oskarżających byłego dyrektora Bagateli. "Oczekujemy na pięć opinii psychologicznych"

Na początku stycznia ówczesny dyrektor Teatru Bagatela w Krakowie Henryk Jacek S. usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. O nadużycia oskarżyła go grupa kobiet, m.in. aktorek teatru.

We wtorek rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Hnatko poinformował, że w poniedziałek przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia przesłuchana została ostatnia z ujawnionych dotychczas pokrzywdzonych, w sprawie mobbingu i nadużyć seksualnych, do których miało dochodzić w tej instytucji kultury.

Były dyrektor z zarzutami

S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec niego dozoru policji - stawiennictwa jeden raz w tygodniu; poręczenia majątkowego w wysokości 50 tys. zł, a także zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych i pełnienia funkcji dyrektora. Miasto rozwiązało z nim kontrakt - w połowie lutego magistrat ogłosił konkurs na to stanowisko.