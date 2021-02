"Jeśli cokolwiek mnie przytłaczało, to fenomen dłuta mistrza". Zakończyli renowację ołtarza Wita Stwosza

"Fenomen absolutnej bezgranicznej wyobraźni"

Specjalistom zależało na tym, by podczas konserwacji – jak najbardziej zbliżyć się do oryginału: odsłonić pierwotną, gotycką kolorystykę szat i karnacji postaci. - Wszystko, co możemy pokazać z fenomenu sztuki średniowiecznej, przekazujemy dzisiaj - mówił kierujący pracami konserwatorskimi Jarosław Adamowicz, profesor krakowskiej ASP. - Jeśli cokolwiek mnie przytłaczało, to fenomen dłuta mistrza. Fenomen absolutnej bezgranicznej wyobraźni, jaką dysponowali twórcy tego retabulum (nastawa ołtarzowa) – podkreślił. Podczas prac na jednej z rzeźb odczytano datę 1486 r. - o trzy lata wcześniejszą, niż przyjęty w literaturze fachowej moment poświęcenia ołtarza.