Nocna prohibicja w Krakowie. Mniej policyjnych interwencji wobec pijących na ulicach

W pierwszy weekend po wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Krakowie liczba policyjnych interwencji - do osób pijących w nocy alkohol w miejscach publicznych po zmroku -spadła. Liczba interwencji w ciągu całego weekendu, w porównaniu do okresu sprzed zakazu, jednak wzrosła. Według nowych przepisów sklepy na terenie całego miasta nie mogą sprzedawać napojów procentowych od północy do godziny 5.30. Wiele z dotychczas całodobowych punktów zaczęło się zamykać na noc.

Picie alkoholu w miejscach publicznych w Krakowie. Statystyki policji

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w Krakowie

Nocna prohibicja. Przedsiębiorcy liczą straty

- Jeśli chodzi o straty, to trudno jeszcze mówić o dokładnych liczbach. Oczywiście spodziewamy się, że obrót będzie dużo mniejszy niż w poprzednich miesiącach, zwłaszcza że klienci przychodzili do nas do godziny 2 w nocy, nawet w tygodniu dodatkowo straciliśmy też tych klientów, którzy idąc do pracy przed godziną 5.30, przychodzili do nas po drożdżówkę i papierosy, które o tej porze też mogli u nas dostać - dodaje.