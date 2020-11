Przyjechał na pogrzeb dziadka, został zamordowany. Kasacja obrony oddalona

Zaatakował "dużym nożem, przypominającym tasak"

Do zabójstwa doszło 3 stycznia 2017 r. późnym wieczorem w okolicy skrzyżowania ulic Miodowej i Brzozowej. Jak wyjaśniał w śledztwie oskarżony, wcześniej został on w tym miejscu dotkliwie pobity przez kilku napastników. Zakrwawiony wrócił do lokalu, w którym pracował jako kucharz, wziął - duży, przypominający tasak - nóż i wrócił na miejsce zdarzenia. Tam zaatakował od tyłu w plecy 21-latka sądząc, że był on uczestnikiem poprzedniej awantury. Chłopak zmarł.