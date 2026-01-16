Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa

Kraków Źródło: Google Earth

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek w jednym z mieszkań przy ulicy Padniewskiego w Krakowie, w pobliżu Nowohuckiego Centrum Kultury. W lokalu znaleziono ciało 34-letniej kobiety.

Zarzuty i areszt

Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy krakowskiej policji, powiedział TVN24, że zgłoszenie policjanci otrzymali przed godziną 20.

Ze wstępnej opinii, uzyskanej przez prokuraturę po przeprowadzonej sekcji zwłok, wynika, że kobieta miała rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Blok, w którym doszło do zabójstwa Źródło: PAP/Art Service

Policja zatrzymała w tej sprawie 34-letniego konkubenta kobiety. W czwartek mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa.

- Przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące - powiedziała prokurator Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

