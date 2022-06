Kłódki zakochanych znikną z kładki Bernatka w Krakowie

Siatki zabezpieczające na kładce ojca Bernatka w Krakowie zostaną wymienione. Wraz z nimi z przejścia nad Wisłą znikną słynne kłódki zakochanych. Urzędnicy zapewniają, że nie zostaną one zutylizowane i pytają mieszkańców, co z nimi zrobić. Jedną z propozycji jest ich przetopienie i stworzenie rzeźby.

Kładka ojca Bernatka to jeden z najważniejszych punktów Krakowa na trasie spacerowiczów, w szczególności tych zakochanych. Na siatce po obu stronach przeprawy wiszą setki kłódek par, które postanowiły w ten sposób uwiecznić symbol swojej nierozerwalnej miłości. Nie każde uczucie okazało się trwać wiecznie. - Prawdopodobnie część osób, które zakładały te kłódki, się "odkochała", próbowała je wyrwać i zostają nam potem wygięte druty - powiedział Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

W wielu miejscach dziury były łatane, jednak, jak przyznają urzędnicy, efekt takich napraw nie jest estetyczny. Dla poprawy bezpieczeństwa urzędnicy zapowiadają teraz usunięcie uszkodzonej siatki i zastąpienie jej nowymi poręczami. - Nietrudno sobie wyobrazić, co się może stać, jeśli tu będzie przechodziło jakieś małe dziecko z drutem na wysokości twarzy. Musimy coś z tym zrobić - mówi Pyclik.

Urzędnicy pytają mieszkańców o przyszłość kłódek

- Nie chcielibyśmy ich tak po prostu utylizować, nie będzie się jednak dało założyć ich na nowe poręcze. Co z nimi zrobić? To pytanie do krakowian, czy je przetopić w jakąś instalację, czy złożyć je w jakimś koszu w pobliżu, czy jeszcze coś innego - podpowiada urzędnik.