Rzeźby z Ukrainy trafiły na Wawel, by uchronić je przed rosyjskimi atakami

Z obawy przed ich zniszczeniem przez rosyjskie wojsko zostały wywiezione do Polski i trafiły do Zamku Królewskim na Wawelu. XVIII-wieczne rzeźby przedstawiające sceny biblijne pochodzą z kościoła w Hodowicy nieopodal Lwowa, a pokazywane były już między innymi w paryskim Luwrze. Wystawa "Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa" będzie otwarta do 22 października.