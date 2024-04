Posiedzenie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy przez organizatora zbiórki na seicento dla Sebastiana Kościelnika odbyło się we wtorek. Sąd przychylił się do wniosku oskarżonego w tej sprawie Rafała B. o dobrowolne poddanie się karze i orzekł wobec niego rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, grzywnę 1 tys. zł i przepadek korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa – w wysokości ponad 61 tys. zł. Rafał B. musi też zapłacić 7,9 tys. zł z tytułu naprawienia szkody na rzecz ustalonych pokrzywdzonych.

Spłacił zadłużenie

Przyznał się

Adwokat Justyna Kasperek zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami, że oskarżony przyznał się do zarzuconego mu czynu, konsekwentnie przedstawiał swoje stanowisko i chciał w ugodowy sposób zakończyć to postępowanie. Z kolei prokurator Aleksander Lipner zwrócił uwagę, że ze względu na to, że oskarżony działał wraz z inną osobą, orzeczona kwota stanowi połowę sumy zebranej w internetowej zbiórce.

- Mówiąc w pewnym uproszczeniu, mamy tutaj pół postępowania. To przestępstwo miało dwóch sprawców – jeden został dziś nieprawomocnie osądzony. Jest też druga osoba, co do której toczy się odrębne postępowanie karne. Ona również usłyszała zarzuty popełnienia tego przestępstwa. W związku z tym te wszystkie kwoty (...) muszą być podzielone na te dwie osoby – jak gdyby uwzględniać przyszły wyrok, do którego wydania będziemy dążyli w stosunku do tej drugiej osoby – powiedział dziennikarzom po wyjściu z sali rozpraw. Dodał, że wiele wpłat na zbiórkę było anonimowych, a tam, gdzie nie udało się ustalić pokrzywdzonych, zdecydowano o przepadku korzyści.