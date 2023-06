Znany aktor Jerzy S. winny prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Sąd utrzymał wyrok

Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu S. wpłynął do sądu pod koniec grudnia 2022 roku. Wyrok pierwszej instancji zapadł na pierwszej i zarazem ostatniej rozprawie. Obrona wnosiła o wyłączenie jawności rozprawy z uwagi na ważny interes oskarżonego, ale wycofała wniosek z uwagi na to, że aktor nie stawił się na rozprawę.

Policja składa wniosek o ukaranie Jerzego S. za kolizję

Policja skierowała również do sądu wniosek o ukaranie Jerzego S. za spowodowanie kolizji. - Policjanci z Komisariatu IV Policji skierowali do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy wniosek o ukaranie 75-latka za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Jest to wykroczenie z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń, paragraf 2 – przekazała wówczas Elżbieta Znachowska-Bytnar z zespołu prasowego komendy miejskiej policji.

Wnioski prokuratury i obrony

Obrońca Jerzego S., Jakub Dzwoniarski wystąpił natomiast z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze i zaproponował niższą karę finansową - grzywnę w wysokości 240 stawek dziennych po 50 zł stawka oraz 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Obrona była zgodna z prokuraturą co do zakazu prowadzenia pojazdów przez trzy lata.

Prokurator Bartłomiej Legutko zgodził się z obroną co do nieposzlakowanej opinii aktora, ale – uzasadniając wniosek o wyższą karę – podkreślił, że nawet osoby znane o nieposzlakowanej opinii muszą ponieść karę.

Oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Jerzy S. przeprosił tuż po zdarzeniu

- Przede wszystkim przyznał się do tego, że prowadził pojazd, będąc pod wpływem alkoholu. Wynikało to z faktu, że był wcześniej umówiony z pewną osobą, która przypomniała mu o tym spotkaniu nagle, bo on zapomniał. W związku z tym, czując się dobrze po kilku godzinach od spożycia alkoholu, wsiadł do samochodu i jechał na to spotkanie - mówił wówczas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prokurator Janusz Hnatko.