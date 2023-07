Tragiczny wypadek w centrum Krakowa. Wśród ofiar syn celebrytki Sylwii Peretti

czytaj dalej

Konfederacja mówi o wolności. To ja pytam - czy wolnością jest to, co zrobili posłowie tego ugrupowania, którzy zagłosowali za wolnością katowania dzieci? - pytał w piątek w "Faktach po Faktach" Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Zdaniem Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej "Konfederacja mówi nam jasno, że dzieci należą do nich, że dzieci można bić, można katować i państwo ma się w to nie wtrącać". - To nie jest partia wolnościowa, tylko własnościowa - przekonywała.