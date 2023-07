Jest tam ograniczenie do "40", "auto jechało co najmniej trzykrotnie szybciej". Zginęli czterej młodzi mężczyźni

Jak ustaliła prokuratura, samochód jechał "co najmniej trzykrotnie szybciej", niż wynosiła dozwolona prędkość. W pewnym momencie Patryk P. stracił panowanie nad kierownicą, wypadł z drogi i uderzył w mur. On i trzej pasażerowie zginęli na miejscu.

W wypadku na skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej i Krasińskiego w Krakowie zginęli czterej mężczyźni w wieku 20 do 24 lat. By wydostać ich ze zmiażdżonego auta, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Przeprowadzona na miejscu reanimacja nie przyniosła skutku.

Wstępne wyniki będą znane za kilka dni

Na pytanie o badanie toksykologiczne kierowcy prokurator przekazał, że jego wstępne wyniki będą znane za kilka dni. – W perspektywie kilku dni będziemy mieli odpowiedź wstępną na pytanie, czy stwierdzono we krwi obecność alkoholu bądź innych substancji psychotropowych. Badania szczegółowe to kwestia najbliższych kilku tygodni – ocenił Babiński.

Dopuszczalna prędkość na odcinku, na którym doszło do wypadku, to 40 kilometrów na godzinę. Jak ocenia prokurator, "auto jechało co najmniej trzykrotnie szybciej", a przyczyną tragedii była właśnie prędkość niedostosowana do warunków na drodze. Babiński zaznaczył jednocześnie, że dokładna prędkość jazdy żółtego renault zostanie określona na podstawie analizy nagrań z monitoringu.