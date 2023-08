Media: wiadomo, kim był świadek wypadku przy moście Dębnickim. Ma być przesłuchany

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 545 dni. Rosja po raz pierwszy wprowadziła do służby bojowej najnowszą korwetę Cyklon - przekazała rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Okręt został niedawno przyjęty do Floty Czarnomorskiej. Według Humeniuk Cyklon znalazł się w grupie trzech rakietowców wyposażonych w pociski Kalibr, które wzmocniły grupę rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym. - Oznacza to, że Rosjanie są gotowi do przeprowadzenia nowych ataków rakietowych na terytorium Ukrainy - ostrzegła Humeniuk. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.