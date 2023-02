Wypadek kolumny Beaty Szydło. Prokuratura na dobre kończy śledztwo w sprawie uszkodzonych dowodów

Bez argumentacji

Wcześniej śledztwo było umarzane dwukrotnie

Czekając na wyrok

Adwokat Władysław Pociej w ich trakcie podkreślił, że "jego klient miał pełne prawo do rozpoczęcia wykonywania skrętu w lewo". - Mało tego, nawet gdyby uznać, że powinien jednak przypuszczać - nie wiadomo za bardzo na jakiej podstawie - że będą nadjeżdżały kolejne pojazdy, to zgodnie z prawem o ruchu drogowym i zgodnie z tezą zawartą przez człowieka z Instytutu Ekspertyz Sądowych on nie miał obowiązku udzielenia pierwszeństwa w tej konfiguracji pojazdów i terenu. Nie miał obowiązku udzielenia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z tyłu. Nie ma zatem możliwości stwierdzić, że Sebastian Kościelnik za to zdarzenie ponosi odpowiedzialność - mówił obrońca.

- Jeśli chodzi o wypowiedź obrońcy, który mówił o tym, że tak naprawdę prokurator czepia się szczegółów, że przecież wszyscy świadkowie, którzy tam byli, nie słyszeli tych sygnałów, to się nie mogą mylić. Właśnie problem polega na tym, że jako prawnicy musimy pochylać się nad tymi drobiazgami, tymi szczegółami. Nie możemy uznać, że generalnie wszyscy nie słyszeli. Wszyscy to nikt. My musimy odnieść się do każdego z tych dowodów. To, co przedstawiłem wysokiemu sądowi to są wątpliwości związane z poszczególnymi przeprowadzonymi dowodami. I to wysoki sądzie nie jest tak, że ja sobie wymyślam, i co więcej nie jest tak, jak robi to obrona, która dziś w swojej odpowiedzi na moje wystąpienie wyszła poza zakres swojej apelacji całkowicie - stwierdził w mowie końcowej prokurator Rafał Babiński.